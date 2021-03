Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça… Sergio Agüero aurait déjà une préférence pour son prochain club !

Publié le 29 mars 2021 à 23h15 par B.C.

Alors qu’il a confirmé son départ ce lundi soir, Sergio Agüero aurait une préférence pour son prochain club.

C’est désormais officiel, Sergio Agüero va quitter Manchester City à l’issue de la saison. Alors que son contrat arrive à expiration, l’attaquant ne sera pas prolongé par les Skyblues et rejoindra ainsi une nouvelle écurie cet été. Une aubaine pour le PSG et le FC Barcelone, disposés à s’attacher ses services. Alors qu'il a pris la parole dans un communiqué publié sur Twitter , Sergio Agüero n’a pas donné d’indice pour son avenir, même s’il s’est dit motivé pour son prochain défi : « Je vais continuer à donner le maximum pour le reste de la saison afin de gagner plus de titres. (…) Ensuite, une nouvelle étape avec de nouveaux défis commencera et je suis pleinement prêt à les affronter avec la même passion et le même professionnalisme que j'ai toujours consacrés pour continuer à concourir au plus haut niveau . »

Un avenir au Barça pour Agüero ?