Mercato - PSG : Au Barça, tout le monde est sur le pont pour Messi

Publié le 14 novembre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Pourtant annoncé du côté de l’Inter Miami en cas de départ du PSG, Lionel Messi pourrait également retrouver le FC Barcelone. Le président Joan Laporta, avec qui les relations se seraient refroidies après son départ surprise en 2021, cultive ce désir. Et il s’avère que Robert Lewandowski partagerait cette position.

Alors que le contrat de Lionel Messi expirera en juin prochain du côté du PSG, le conseiller football Luis Campos et l’ensemble de la direction parisienne semblent s’activer en coulisse afin de remédier à cette situation comme le10sport.com l’avait révélé le 20 octobre dernier. En parallèle, l’Inter Miami bougerait ses pions et se serait déjà entretenu à plusieurs reprises avec l’entourage du numéro 30 du PSG dans le cadre d’une éventuelle venue. Mais au FC Barcelone, on n’aurait pas encore lâché l’affaire.

«Leo sait que le Barça sera toujours sa maison»

C’est du moins ce qu’il faut tirer de la sortie de Joan Laporta à l’occasion d’un entretien accordé à SPORT . « Le retour de Lionel Messi à Barcelone ? Leo sait que le Barça sera toujours sa maison. Mais permettez-moi de ne pas parler de Leo, car c'est un joueur d'une autre équipe et nous entrerions à nouveau dans une série de déclarations et de contre-déclarations qui ne nous seraient d'aucune utilité. Il a un contrat en vigueur avec un club européen. Je peux seulement dire que Leo a été le meilleur joueur de l'histoire du Barça ».

«Ce serait un rêve de jouer avec Lionel Messi»

Le président du FC Barcelone n’est pas le seul à souhaiter le retour de Lionel Messi au sein du club culé. Pour Marca , la recrue phare du dernier mercato du Barça , à savoir Robert Lewandowski, s’est lui aussi livré sur cette possibilité. « La rumeur d'un retour de Messi ? Je ne sais pas ce qui se passera dans le futur, mais pour un attaquant, ce serait un rêve de jouer avec Lionel Messi, sans aucun doute ».

