Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, Macron lance un énorme appel du pied à Zidane !

Publié le 8 juin 2022 à 21h00 par Dan Marciano

Après avoir joué un rôle non négligeable dans le dossier Kylian Mbappé, Emmanuel Macron a pris position pour l'avenir de Zinédine Zidane. Le président de la République espère que le champion du monde 1998, libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, retournera en France, et prendra la tête d'un club de Ligue 1. Cela tombe bien puisque le PSG espère le recruter depuis plusieurs mois.

Elu en avril dernier à la présidence du pays, Emmanuel Macron n'hésite pas à s'engager dans plusieurs dossiers liés au sport. Pleinement impliqué dans Paris 2024, le président de la République a également joué un rôle non négligeable dans la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. « Il m'a fortement conseillé de continuer dans mon pays » avait confié la star tricolore au moment de commenter ses discussions avec Macron. Après avoir conseillé Mbappé, le dirigeant politique a pris position pour l'avenir de Zinédine Zidane. Courtisé par le PSG, selon les informations exclusives du 10Sport, le technicien serait réticent à accepter la proposition des responsables qataris. Mais pour Macron, une arrivée de Zidane au PSG serait un vrai plus pour la Ligue 1.

🚨Depuis l’officialisation de la prolongation de Kylian #Mbappé au #PSG, le nom d’Emmanuel Macron revient avec insistance dans ce dossierPourquoi le chef de l’État et la France 🇫🇷 avaient intérêt à voir Mbappé rester ? Éléments de réponse 📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/ulNdmsoDbN — Bernard Colas (@BernardCls) May 22, 2022

« Je souhaite pour le rayonnement du championnat français et pour la France qu'il revienne »