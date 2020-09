Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria a tenté un coup magistral cet été !

Publié le 25 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Lionel Messi avait réclamé son départ du FC Barcelone, avant d'être contraint de faire machine arrière, Angel Di Maria a révélé avoir tenté le coup.

A la fin du mois d'août, Lionel Messi a mis le feu au mercato en annonçant sa volonté de quitter le FC Barcelone. Bien qu'il ait finalement été contraint de rester suite à un désaccord sur les clauses au sein de son contrat, l'Argentin n'a pas manqué de propositions. Annoncé en contact avec Manchester City, Lionel Messi a également suscité la curiosité du PSG comme l'évoquait Leonardo sur le plateau du Canal Football Club : « Au niveau financier, c'est compliqué. Mais ! Quand on te dit que Messi va partir, tu te dis : "Putain, ce serait possible". Ce sont des joueurs complètement hors des discussions. Si on s'est renseigné ? Dans le football, tout le monde parle de tout ».

Di Maria a tenté d'attirer Messi