Mercato - PSG : Anelka adresse un précieux conseil à Leonardo pour Cavani !

Publié le 8 juin 2020 à 0h45 par A.D.

En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Edinson Cavani se rapprocherait dangereusement d'un départ. Selon Nicolas Anelka, ancien attaquant du PSG, Leonardo doit absolument conserver El Matador.

Leonardo ne doit pas laisser partir Edinson Cavani. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Nicolas Anelka, ancien attaquant du PSG. Libre de tout contrat le 30 juin, El Matador serait de plus en plus proche d'un départ. Lors d'un Live Instagram , Nicolas Anelka a pris position pour l'avenir d'Edinson Cavani et conseillé à Leonardo de faire le nécessaire pour le prolonger.

«Quand Cavani jouera contre le PSG, c'est là qu'ils vont avoir de grands regrets»