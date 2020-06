Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut dire adieu à deux talents italiens !

Publié le 7 juin 2020 à 22h15 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Federico Chiesa et de Gaetano Castrovilli, qui évoluent tout à la Fiorentina, le président de l’écurie italienne s’est montré on ne peut plus clair quant à ses intentions avec ses deux joueurs.

Depuis que Leonardo a fait son grand retour au PSG il y a près d’un an au poste de directeur sportif, le moins que l’on puisse dire est que le mercato parisien a pris des accents italiens. Il faut dire que la Serie A est le terrain de chasse de prédilection du Brésilien tant il y dispose de nombreux contacts, ce qui lui permet de recruter plus facilement sur ce territoire. C’est notamment grâce à cela qu'il a pu négocier une ristourne auprès de l'Inter sur le prix de Mauro Icardi, fixé initialement à 70M€ et revu à la baisse à hauteur de 50M€ plus des bonus compris entre 5 et 8M€. Le patron du secteur sportif du PSG ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin et a de nouveau déployé son réseau en Italie en vue de la prochaine session estivale des transferts en faisant de Sergej Milinkovic-Savic, le milieu de la Lazio, sa grande priorité comme le10sport.com vous l’a révélé. Parallèlement, le PSG cible également Ismael Bennacer, qui évolue du côté de l’AC Milan soit l’ancienne écurie de Leonardo avant son retour à Paris, et pour lequel une offre de 40M€ a été transmise comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité ce dimanche.

Le président de la Fiorentina veut faire de Chiesa et de Castrovilli des «emblèmes» du club !