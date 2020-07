Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ander Herrera lance un message clair à Leonardo !

Publié le 21 juillet 2020 à 23h15 par A.C. mis à jour le 21 juillet 2020 à 23h33

Arrivé l’été dernier libre de tout contrat, Ander Herrera ne semble pas vouloir quitter le Paris Saint-Germain.

Une saison et puis s’en va ? En fin de contrat avec Manchester United, où il a passé cinq ans, Ander Herrera est venu renforcer le milieu du Paris Saint-Germain. Pourtant, entre ses blessures récurrentes et les choix de Thomas Tuchel, il n’a eu que très peu de temps de jeu et n’a pas semblé s’être impose au PSG. Ainsi, selon nos informations il pourrait partir au cours de l’été et son ancien club de l’Athletic Bilbao lui fait les yeux doux.

« Je suis venu pour jouer dans le plus grand club de France et l’un des plus grands d’Europe »