Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a fait une promesse à Mbappé ?

Pierrick Levallet

Alors que son contrat avec le PSG arrive à son terme en juin prochain, Kylian Mbappé fait parler de lui sur le mercato. Personne ne sait ce que l'international français a prévu de faire pour son avenir. La star de 25 ans a néanmoins annoncé avoir trouvé un accord avec Nasser Al-Khelaïfi, qui pourrait bien lui avoir fait une promesse.

Kylian Mbappé fait encore parler de lui sur le marché des transferts. Alors que son contrat avec le PSG expire à la fin de la saison, personne ne sait ce que le capitaine de l’équipe de France a prévu de faire pour son avenir. Le Real Madrid se tient naturellement à l’affût, et le PSG souhaite le voir prolonger son engagement.

PSG : Mbappé victime d’un gros raté du mercato https://t.co/zLxnX17tzN pic.twitter.com/NZMlbnuiSI — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Mbappé annonce un accord avec le PSG

Kylian Mbappé a néanmoins révélé avoir trouvé un accord il y a quelques jours. « Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préservé la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important » confiait-il après la victoire contre Toulouse.

Une promesse de vente faite par Al-Khelaïfi ?