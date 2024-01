Mercato - OM : Surprise, un transfert express va être annoncé !

Thomas Bourseau

Seulement six mois après son atterrissage à Marseille, Renan Lodi serait sur le point de quitter l’OM afin de s’envoler pour l’Arabie saoudite et Riyad dans le cadre de sa signature à Al-Hilal. Dans l’optique de la succession de Lodi, l’OM aurait déjà déniché un joueur pour combler le vide que le Brésilien va laisser : Ulisses Garcia.

Bien qu’il se soit installé l’été dernier à Marseille après un accord trouvé entre l’Atletico de Madrid et l’OM, Renan Lodi devrait rapidement quitter la cité phocéenne. Ce ne serait plus qu’une question d’heures puisque le club olympien et Al-Hilal auraient trouvé un accord pour un transfert de 25M€.

Josh Doig, Adrien Truffert… Qui pour remplacer Renan Lodi à Marseille ?

Renan Lodi va donc rejoindre son compatriote brésilien qu’est Neymar au sein de l’équipe saoudienne de Riyad. Et pour remplacer Lodi, l’OM semble avoir activé plusieurs pistes ces dernières heures, de Josh Doig à Adrien Truffert en passant par Leonardo Spinazzola pour ne citer qu’eux. Pour l’instant, selon Foot Mercato , c’est un tout autre latéral gauche qui serait sur le point d’arriver à l’Olympique de Marseille.

Accord trouvé avec Berne pour Garcia, Longoria n’a pas dit son dernier mot

D’après les informations de Foot Mercato , un terrain d’entente financier aurait été convenu entre l’OM et les Young Boys de Berne pour le transfert d’Ulisses Garcia, arrière latéral âgé de 28 ans. Le média souligne néanmoins que cela ne mettrait pas un terme à la quête de Pablo Longoria d’un autre latéral gauche sur le marché comme Josh Doig ou d’autres profils d’ores et déjà étudiés par la section sportive de l’OM menée par le conseiller sportif Mehdi Benatia.

Ulisses Garcia émettrait le souhait de signer en faveur de l’OM