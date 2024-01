Mercato - PSG : Mbappé annonce un accord

Arnaud De Kanel

Mercredi soir, Kylian Mbappé a brisé le silence en s'exprimant en zone mixte, offrant ainsi un éclairage sur les contours flous de son avenir. Bien que l'international français n'ait pas encore arrêté sa décision définitive, il a confirmé l'existence d'un accord avec le PSG, accord lui permettant de partir libre tout en préservant l'équilibre financier du club. Une entente dont la valeur oscillerait aux alentours des 80M€.

L'attente persistera donc pour les amateurs de football, tandis que Kylian Mbappé, autorisé à négocier avec d'autres clubs depuis le 1er janvier, a été interrogé après la victoire au Trophée des Champions contre Toulouse (2-0) mercredi. « Je n'ai pas fait de choix », a-t-il déclaré, soulignant qu'une fois sa décision prise, il ne tarderait pas à l'annoncer : « Si je sais ce que je veux faire pourquoi trainer. Ça n’a aucun sens. » Mbappé a également confirmé l'accord conclu avec la direction du club.



Mercato - PSG : Annoncé à Paris, son transfert va coûter 115M€ ! https://t.co/d7Z2YWBlou pic.twitter.com/oI6RdBtltw — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

Le PSG protégé dans le dossier Mbappé ?

« Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préservé la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important », a déclaré Kylian Mbappé. Un accord qui s'est avéré coûteux, mais qui a permis sa réintégration dans l'équipe de Luis Enrique.

Un accord à 80M€