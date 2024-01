Mercato - PSG : Une porte se ferme pour Kylian Mbappé

Thomas Bourseau

En fin de contrat au Paris Saint-Germain en juin prochain, Kylian Mbappé fait énormément parler de lui dans les médias. Néanmoins, il n’a prit aucune décision comme révélé par ses soins après le Trophée des champions début janvier. Pour ce qui est de l’option Liverpool, il ne faudrait pas s’attendre à ce qu’elle se concrétise… à cause de Mohamed Salah !

Kylian Mbappé n’est pas une piste soudaine pour Liverpool. L’Équipe dévoilait en 2023 que Jürgen Klopp avait négocié avec le clan Mbappé en 2017, avant son transfert au PSG, d’une potentielle venue chez les Reds en provenance de l’AS Monaco, en vain.

Pas d’accord avec qui que ce soit pour Kylian Mbappé

le10sport.com vous dévoilait en avril 2020 que les discussions entre Wilfrid Mbappé et Jürgen Klopp, sous l’impulsion de l’entraîneur de Liverpool, avaient débuté. Pour autant, Mbappé est resté à Paris et prévoyait à l’époque quitter le PSG pour arborer la tunique merengue du Real Madrid. Il semblerait que ce soit toujours le cas pour l’été 2024 bien qu’aucun accord ne soit à signaler selon les informations exclusives du 10sport.com datant du 8 janvier dernier.

Salah dans la balance saoudienne pour que Mbappé vienne à Liverpool ?

Liverpool aurait-il des chances de recruter Kylian Mbappé en tant qu’agent libre en fin de saison ? D’après le journaliste Guillem Balague, qui s’est confié à la BBC , à la fois le club de la Mersey et le meilleur buteur de l’histoire du PSG sont intéressés par une collaboration. The Daily Telegraph a toutefois affirmé cette semaine que cela passerait par un transfert légendaire de Mohamed Salah, d’un point de vue économique, en Arabie saoudite.

«Salah ? Un départ n'est donc pas du tout certain»