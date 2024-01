Mercato - OM : Il est la risée du vestiaire, son départ prend forme !

Thomas Bourseau

Il y a près d’un an, Vitinha a dépassé Dimitri Payet au classement des recrues les plus chères de l’histoire de l’OM. Et depuis, l’Olympique de Marseille n’a pas plus dépensé pour un transfert. Le Portugais n’apporterait pas entière satisfaction à l’OM et aurait même été la cible de moqueries de certains joueurs du club. En Angleterre, des équipes se pencheraient sur sa situation.

À l’hiver 2023, Vitinha est devenu le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM de par l’indemnité de 32M€ reçue par Braga. Cependant, l’attaquant portugais n’a absolument pas fait l’unanimité lors de ses débuts ou bien dans la foulée.

Vitinha moqué pendant des entraînements ?

Et pour cause, Igor Tudor, l’entraîneur en poste sur le banc de l’OM à l’époque se serait montré particulièrement sceptique au moment de l’arrivée de Vitinha au sujet de son évolution. C’est en effet ce que L’Équipe révélait dans ses colonnes de vendredi. Mais ce n’est pas tout. Certains membres du vestiaire auraient gaussé de temps à autre par rapport au niveau de Vitinha aux entraînements.

En Angleterre, Vitinha fait tourner des têtes