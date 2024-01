Mercato - PSG : Le Qatar confirme la signature d’un phénomène ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu incontournable dans le onze-type du PSG cette saison sous les ordres de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery va prochainement officialiser sa prolongation de contrat avec son club formateur. Et le président Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs confirmé cette tendance au sujet de son jeune crack cette semaine dans les colonnes du Parisien.

Lancé dans le grand bain du monde professionnel la saison dernière par Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery (17 ans) a franchi un nouveau cap depuis la nomination de Luis Enrique sur le banc du PSG. L’entraîneur espagnol en a fait un titulaire indiscutable dans l’entrejeu parisien, et le jeune phénomène a même réussi à gagner sa place en équipe de France. D’ailleurs, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, voit déjà très grand pour l’avenir de Zaïre-Emery comme il l’a confié cette semaine dans les colonnes du Parisien .

« Le Steven Gerrard du PSG »

« Warren doit devenir le Steven Gerrard du club. Il doit faire toute sa vie ici. Il vient d’ici, il aime le club, il aime le logo. Il est là grâce au club. C’est un garçon génial. Comme joueur, on n’a aucun doute sur lui, mais comme personne aussi. Son éducation, sa famille… Vraiment, j’aime beaucoup. C’est un exemple pour les jeunes. Avant-hier, dimanche, j’étais avec les jeunes au centre d’entraînement. Il y a 200 m de terrain. Des jeunes de 10, 11, 13 ans vont sortir pour venir en équipe A. C’est le plan », a indique le président qatari du PSG, qui compte donc conserver Warren Zaïre-Emery le plus longtemps possible.

Prolongation à venir !