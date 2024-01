Mercato - PSG : Avant son transfert, un attaquant lâche une promesse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2011, peu de temps avant l'officialisation du rachat du club par le Qatar, le PSG officialise un joli coup avec la signature de Kevin Gameiro qui débarque en provenance de Lorient pour 11M€. Et visiblement, l'attaquant français a réalisé son rêve et tenu sa promesse envers sa mère en s'engageant au PSG.

Peu de temps avant que le PSG passe sous pavillon qatari, le transfert de Kevin Gameiro a été officialisé. L'attaquant de Lorient débarquait pour environ 11M€ avec la réputation d'un très solide buteur de Ligue 1. Pour l'international français, c'est même un rêve qui s'est réalisé puisqu'il révèle qu'il a toujours été fan du PSG, au point de promettre à sa mère qu'un jour, le Parc des Princes scanderait son nom comme celui de son idole Marco Simone.

La promesse de Gameiro

« C'était à Rennes, non (le 13 août 2011, 1-1) ? Je coupe au premier poteau sur une passe de Jérémy Ménez. Porter ce maillot était une fierté. C'est un kif parce que le PSG est mon club de toujours. Quand j'étais petit, j'étais fan de Marco Simone. Je me souviens d'un match de Paris où les supporters scandaient son nom et j'avais dit à ma mère : "Un jour, tu verras, ils scanderont le mien (il rit)." Simone avait de l'allure. Quand il jouait, il avait des languettes qui allaient jusqu'au bout des pieds et qui claquaient quand tu courais. J'avais les mêmes chaussures, j'essayais de reproduire ce que je voyais à la télé ! », révèle-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE , avant d'évoquer ses sensations à l'issue du titre de champion de France obtenu en 2012 avec le PSG.

«Je ne retiens que du positif de mon expérience au PSG»