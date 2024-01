Mercato - OM : Luis Campos le recrute, il rêve de rejoindre Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la recherche d’un milieu de terrain dans ce mercato hivernal, Pablo Longoria a donc misé sur Jean Onana, qui connaît la Ligue 1 après ses passages à Lens, Bordeaux mais également au LOSC. Le Camerounais, déniché à l’époque par Luis Campos, semble avoir toujours eu l’OM dans un coin de sa tête comme le révèle son entourage.

L’Olympique de Marseille a bouclé son premier renfort de l’hiver avec Jean Onana, qui débarque sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 4.5M€ et qui pourrait être automatiquement levée selon certaines conditions négociées avec Besiktas. « 50% des minutes et qualification pour la Ligue des Champions », a dévoilé Pablo Longoria jeudi en conférence de presse. Ce passage devant la presse a également été l’occasion pour le milieu camerounais d’afficher sa joie à l’idée de signer à l’OM.

« Je suis Marseillais de cœur »

« J’ai eu un coup de fil, on a parlé du projet. Je suis Marseillais de cœur. Je n’ai pas réfléchi. Je n’ai pas joué depuis longtemps. J’ai pris soin de moi et je serai apte si le coach a besoin de moi , a indiqué Jean Onana à la presse. Avec le coach, dès le premier rendez-vous, ça s’est bien passé. Il m’a motivé. Les coéquipiers, ça se passe bien, Kondogbia, Veretout sont proches de moi, il y a une bonne ambiance. (…) Je suis concentré sur l’OM. Le passé, c’est le passé. J’ai peu réfléchi pour prendre ma décision. J’ai parlé avec Mbia et Zambo Anguissa. Ils m’ont dit que l’ambiance est bien et que cela me correspond. J’ai déjà joué ici par le passé. Je connais l’accueil que le public peut réserver aux adversaires et à son équipe. Mon objectif, c’est tout donner pour l’OM. » Avec cette arrivée dans la cité phocéenne, l’ancien milieu du LOSC et de Bordeaux réalise un rêve.

« Il voulait jouer à l’OM depuis son passage à Lille »