Mercato - PSG : Nouvelle polémique pour le clan Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle cette saison, étant donné que l’attaquant star du PSG arrivera au terme de son contrat en juin prochain et continue de rester vague quant à son avenir. En attendant de savoir quelle sera sa décision finale, les nouveaux propos de sa mère, Fayza Lamari, risquent de faire parler…

Interrogé en zone mixte le 3 janvier dernier après la victoire du PSG contre Toulouse en Trophée des Champions, Kylian Mbappé laissait planer un gros doute sur son avenir : « Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties », a indiqué le capitaine de l’équipe de France, sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG.

Mbappé, un feuilleton qui fait parler

Cette situation fait donc logiquement couler beaucoup d’encre, puisque Kylian Mbappé pourrait s’en aller libre en direction du Real Madrid ou d’une autre écurie étrangère en fin de saison, sans que le PSG n’ait rien à dire. L’aspect financier aura forcément son importance au moment du choix, et c’est d’ailleurs très clairement ce qu’a laissé paraître la mère de Mbappé, Fayza Lamari.

« Si on avait pu prendre 10 milliards… »