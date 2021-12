Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, on y croit toujours pas pour Lionel Messi…

Publié le 30 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Après Ronaldinho, Kylian Mbappé a à son tour évoqué sa surprise de voir Lionel Messi évoluer au PSG et surtout, ailleurs qu’au FC Barcelone.

Le 10 août dernier, soit cinq jours seulement après l’annonce du FC Barcelone de la non prolongation de Lionel Messi, le PSG officialisait la venue de celui qui a été sacré pour la septième de sa carrière Ballon d’or et ce, jusqu’en juin 2023 avec une option pour une année supplémentaire. Ancienne gloire du PSG et ex-coéquipier de Messi au FC Barcelone, Ronaldinho ne cachait dernièrement pas sa surprise quant à la venue de La Pulga au Paris Saint-Germain. « Je ne m’attendais pas à ce que ça arrive. Je pensais qu’il allait finir sa carrière à Barcelone. Mais j’étais très heureux de le voir au Paris Saint-Germain, un club qui m’est cher. C’est une surprise, mais une bonne surprise pour moi ». Et ce n’est pas le seul.

« C’est difficile à croire de jouer avec lui »