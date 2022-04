Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland prend un tournant décisif !

Publié le 19 avril 2022 à 11h30 par Dan Marciano

A en croire la presse anglaise, Manchester City aurait devancé le PSG et le Real Madrid dans la course à Erling Haaland. Le club aurait trouvé un accord avec l'entourage du joueur, qui a, par la suite, démenti cette information.

Erling Haaland continue de jouer avec les nerfs des supporters. Depuis plusieurs mois, son avenir au Borussia Dortmund fait l'objet de nombreuses spéculations; Partira, ne partira pas ? Telle est la question. Le club allemand attend une décision de son joueur, qui reste, pour l'heure, silencieux concernant son avenir. Lié au BVB jusqu'en 2024, l'attaquant s'interroge sur la suite de sa carrière. Désireux de remporter des titres et de monter dans la hiérarchie, Haaland pourrait prendre la décision de rejoindre une nouvelle équipe durant l'intersaison. Durant le mois de décembre, son agent avait déjà soulevé cette hypothèse. « Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges. Et bien sûr, c'est aussi une question d'alternative. Vous ne changez que lorsque vous avez une meilleure alternative » avait confié Mino Raiola lors d'un entretien à Sport 1 . La presse espagnole pense connaître le choix de l'international norvégien. Agé de 21 ans, il aurait pris la décision de quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato et rechercherait, avec son entourage, un point de chute. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG pense à Haaland pour remplacer Kylian Mbappé, mais une autre formation serait sur le point de boucler cette opération.

La presse anglaise évoque un accord avec Manchester City

Selon les informations du Daily Mail , Manchester City serait proche de rafler la mise dans ce dossier Erling Haaland. Le club entrainé par Pep Guardiola aurait trouvé un accord avec l'entourage de l'attaquant. Le média anglais évoque un contrat de cinq ans, avec un salaire de 600 000€ par semaine. En signant ce contrat, il pourrait devenir le joueur le mieux payé en Premier League. Il ne resterait plus qu'à lever la clause libératoire de l'avant-centre, fixée à 75M€ selon divers médias. Mais aussitôt parue, cette information a été démentie par un proche de la famille Haaland. Ancien joueur norvégien et aujourd'hui consultant pour ESPN , Jan Aage Fjortoft a livré sa vérité sur son compte Twitter : « Comme je le signale depuis des mois, Erling Haaland pourrait finir à Manchester City et au Real Madrid. Les deux favoris. Mais il n'y a aucun accord jusqu'à présent ».

Le Real Madrid se positionne, mais...