Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros dilemme révélé pour Erling Haaland !

Publié le 19 avril 2022 à 3h45 par T.M.

En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid voudrait également s’offrir Erling Braut Haaland. Mais actuellement, certaines questions se poseraient chez les Merengue.

Pour cet été, le Real Madrid voit les choses en grand. Bien évidemment, tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé. Le joueur du PSG est le rêve de Florentino Pérez, qui semble aujourd’hui plus proche que jamais d’arriver à ses fins. Toutefois, la Casa Blanca pourrait ne pas en rester là et l’un des objectifs serait d’associer Mbappé à l’autre crack offensif qu’est Erling Braut Haaland.

Un dossier qui interroge