Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur le feuilleton Erling Haaland !

Publié le 19 avril 2022 à 9h15 par La rédaction

Très convoité en vue du prochain mercato estival et notamment par le PSG, Erling Haaland devrait rejoindre Manchester City, avec qui il aurait trouvé un accord.

A quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, le dossier Erling Haaland approche de son dénouement. Arrivé au Borussia Dortmund en janvier 2020, l’international norvégien quittera bien le BVB cet été, lui qui disposera d’une clause libératoire de 75M€. Buteur à 25 reprises en 26 apparitions cette saison, le Cyborg est l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe et suscite beaucoup d’intérêt. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, ou encore le Paris Saint-Germain, qui veut en faire le successeur de Kylian Mbappé, sont ses principaux prétendants. Cependant, Leonardo se serait fait doubler sur ce dossier, et l’un de ses concurrents aurait déjà trouvé un accord.

Manchester City a conclu un accord avec Haaland