Mercato - PSG : L’annonce retentissante du clan Haaland !

Publié le 19 avril 2022 à 4h45 par T.M.

Alors que les rumeurs ne cessent de se multiplier à propos de l’avenir d’Erling Braut Haaland, dans l’entourage du Norvégien, on a souhaité mettre les choses au point à ce sujet.

Avec Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland est l’autre joueur le plus courtisé sur le marché des transferts. Considéré comme le futur meilleur 9 du monde, le Norvégien fait actuellement le bonheur du Borussia Dortmund. Mais cela pourrait ne pas durer tant il suscite les convoitises des plus grands clubs européens. Alors qu’une clause libératoire à 75M€ prendra effet cet été pour Haaland, le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City seraient notamment à l’affût pour rafler la mise.

Tout est encore ouvert !