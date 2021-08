Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s'ouvre pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 16 août 2021 à 0h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Antonio Rüdiger pourrait bien quitter Chelsea cet été lors de ce mercato estival.

A l’occasion de ce mercato estival, le PSG a renforcé un peu plus sa défense centrale en mettant la main sur Sergio Ramos, libre depuis son départ du Real Madrid. Mais selon les informations de Sky Sports, le club parisien suivrait aussi attentivement la situation d’Antonio Rüdiger, joueur de Chelsea. « Il est dans l’ultime année de son contrat. Rüdiger a 28 ans et veut étudier toutes les options avant de prendre ce qui pourrait être la plus grande décision de sa carrière. Il peut signer un pré-contrat avec un club étranger en janvier. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain surveillent sa situation » a déclaré le journaliste Dharmesh Sheth.

Chelsea veut vendre Rüdiger cet été