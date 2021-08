Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite envoie un message fort à Pochettino !

Publié le 9 août 2021 à 1h15 par D.M.

Entré en cours de seconde période face à l'ESTAC ce samedi, Eric Junior Dina-Ebimbe n'a pas caché sa joie et espère encore obtenir du temps de jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino.

Prêté la saison dernière à Dijon, Eric Junior Dina-Ebimbe a fait son retour au PSG cet été avec la ferme intention de s’imposer sous les ordres de Mauricio Pochettino et d’obtenir du temps de jeu en Ligue 1. Face à l'ESTAC ce samedi, le jeune milieu de terrain a eu l’occasion de montrer ses qualités à son entraîneur, qui s’était exprimé sur son cas en conférence de presse : « On verra à la fin du mercato les meilleures options pour lui (Kalimuendo) et le club. C'est la même chose pour Eric Junior Dina-Ebimbe ». Entré en cours de seconde période, Dina-Ebimbe s’est exprimé sur sa situation après la rencontre.

« C'est une énorme fierté pour moi, j'espère que ce n'est pas le dernier match »