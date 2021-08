Foot - Mercato

Mercato - FC Nantes : Kita va devoir avaler une couleuvre XXL…

Publié le 8 août 2021 à 23h50 par La rédaction

Pour Randal Kolo Muani, le FC Nantes va devoir se rendre à l’évidence. Le joueur va partir libre, dans un an. Waldemar Kita ne touchera pas le gros lot pour sa pépite.

Et si Randal Kolo Muani suivait les traces de Kylian Mbappé ? L’international espoir français, comme révélé en exclusivité par le10sport, ne devrait pas prolonger son contrat au FC Nantes cet été. Et même s’il existe des intérêts pour l’attaquant, les offres reçues par les dirigeants nantais ne les ont pas satisfaits. Ainsi, l’issue la plus probable dans ce dossier est de voir Kolo Muani partir libre l’été prochain.

Pas d’offre convenable

Si l’avant-centre des canaris était amené à ne pas prolonger son bail et honorer son ultime année de contrat, cela ne ferait pas les affaires de Waldemar Kita. Auteur d’une saison probante avec 9 buts et 4 passes décisives pour sa première saison complète en Ligue 1, Kolo Muani a marqué les esprits. Et ses performances lors des Jeux Olympiques de Tokyo, malgré des résultats compliqués, ont confirmé un potentiel très intéressant. Le FC Nantes pouvait donc légitimement recevoir de belles offres cet été mais pour l’instant ce n’est pas le cas malgré les intérêts de l’OL et Francfort. Un coup de massue pour le FCN qui pourrait voir partir un joueur formé au club sans aucune indemnité.