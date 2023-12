Mercato - PSG : 170M€ pour aider Mbappé, Luis Enrique intervient

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a sorti le chéquier pour son secteur offensif et plus particulièrement concernant le poste de numéro 9. Ainsi, Paris a lâché pas moins de 170M€ pour recruter Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Afin de donner un maximum de liberté tactique à Kylian Mbappé, Luis Enrique a d’ailleurs donné des consignes bien précises à ses deux attaquants de pointe.

Depuis quelques matchs, le positionnement de Kylian Mbappé avec le PSG interroge. Après avoir démarré la saison au poste d’ailier gauche, l’attaquant de 24 ans est davantage positionné en tant que numéro 9 à la pointe de l’attaque parisienne par Luis Enrique.

Mercato - PSG : Surprise avec Mbappé, ils jettent l’éponge https://t.co/yQl0vDaqUx pic.twitter.com/hgIeRWJzGj — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

Le positionnement de Mbappé au PSG fait débat

Une solution qui fait clairement parler, notamment car cet été, le PSG a dépensé 170M€ pour le recrutement de Gonçalo Ramos (80M€) et de Randal Kolo Muani (90M€) tous deux avants-centres de formation. Si l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort a été récemment placé en tant qu’ailier droit, ce dernier a semblé peu à l’aise dans ce rôle, tandis que face au Borussia Dortmund mercredi dernier, Kylian Mbappé a engagé l’action de l’égalisation parisienne depuis le côté gauche…

Luis Enrique a donné des instructions à Kolo Muani et Ramos pour Mbappé