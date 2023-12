Mercato : Après le PSG, Neymar veut se racheter !

Thomas Bourseau

Lionel Messi et Kylian Mbappé ont refusé de rejoindre l’Arabie saoudite cet été. Cependant, Neymar s’est laissé convaincre de signer à Al-Hilal, avant de gravement se blesser avec la sélection brésilienne. Se sentant redevable envers la Saudi Pro League, Neymar tiendrait à justifier le plus tôt possible l’investissement saoudien.

Neymar a suivi les traces de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema ou encore de N’Golo Kanté en relevant le défi sportif et de développement de la Saudi Pro League en 2023. L’ancienne star du PSG a été vendue par le club parisien à la dernière intersaison contre la coquette somme de 90M€ selon différents médias à Al-Hilal, équipe basée à Riyad. Et alors que son aventure au Paris Saint-Germain ne s’est pas terminée de la meilleure des manières entre les deux parties, Neymar s’est rompu les ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche en octobre dernier lors de la trêve internationale avec le Brésil.

«Neymar et son talent merveilleux et flamboyant nous manquent»

Une blessure qui devrait l’éloigner des terrains jusqu’à septembre 2024. Un coup dur pour Al-Hilal et pour la Saudi Pro League. Le directeur de l’élite du football saoudien, à savoir Michael Emenalo, s’est confié à Sky Sports à ce sujet. « Neymar et son talent merveilleux et flamboyant nous manquent. Nous aurions aimé l'avoir à nos côtés, mais lorsque vous faites de tels investissements, il y a toujours un risque de blessure. Cela peut toujours arriver et malheureusement, c'est arrivé à Neymar. Nous suivons son rétablissement et espérons qu'il reviendra plus affamé que jamais et désireux de prouver son talent ».

Mercato - PSG : Messi et Neymar sont partis, ça change tout https://t.co/C9bHaixehc pic.twitter.com/hEi2Vb8Hxa — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

«Nous savons qu'il est déterminé à revenir et qu'il se sent personnellement redevable»