Mercato - PSG : Mbappé, un transfert de folie confirmé

Thibault Morlain

Cet été, le PSG n’avait pas hésité à sévir avec Kylian Mbappé. Ce dernier ne voulant pas prolonger, Nasser Al-Khelaïfi l’avait alors mis à l’écart et en on pensait qu’il allait être transféré. De quoi d’ailleurs intéresser l’Arabie Saoudite et des sommes folles étaient annoncées pour l’opération Mbappé. Ça a d’ailleurs été confirmé par Michael Emenalo.

Après Cristiano Ronaldo, d’autres stars ont mis le cap vers l’Arabie Saoudite. Neymar, Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore Riyad Mahrez ont ainsi rejoint le championnat local. D’autres grands noms avaient également été ciblés par les Saoudiens. Avant que Neymar n’aille à Al-Hilal, il avait ainsi été question d’un intérêt pour Lionel Messi, mais aussi pour Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Un transfert à 50M€ pour relancer une vieille tradition ? https://t.co/pTRD53HxkE pic.twitter.com/6fjwY1k7Qh — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

L’Arabie Saoudite voulait Mbappé !

En effet, alors que Kylian Mbappé avait été mis à l’écart au PSG, l’Arabie Saoudite voulait profiter de cela pour récupérer le Français. Cet été, ça avait ainsi fait énormément parler, d’autant que des sommes folles circulaient dans la presse. On parlait notamment d’un chèque de 300M€ pour le PSG et d'un salaire annuel de 700M€ pour Mbappé.

« Il y avait un intérêt »