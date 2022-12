Mercato : Pour Cristiano Ronaldo, c’est terminé

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo pourrait ne pas poursuivre sa longue aventure en Europe. En effet, son départ pour l’une des nombreuses destinations qu’il privilégierait ne semble pas être en bonne voie. L’occasion pour Al-Nassr d’être proche de boucler un grand coup en or.

Le divorce entre Cristiano Ronaldo et le football européen pourrait bien être prononcé. C’est du moins ce qu’il faut tirer des dernières nouvelles étalées dans la presse quant à l’avenir du quintuple Ballon d’or. Libre de tout contrat depuis la rupture de son bail le 22 novembre dernier à Manchester United, Ronaldo est sans solution pour son avenir bien qu’il ait eu des destinations préférentielles en tête.

Chou blanc pour Ronaldo en Europe…

La Gazzetta dello Sport révélait courant novembre que Cristiano Ronaldo faisait du PSG et de Chelsea ses pistes prioritaires. Pour ce qui est du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est montré particulièrement clair : il n’y aura pas d’offensive du Paris Saint-Germain pour Cristiano Ronaldo. Concernant Chelsea, Ronaldo resterait sans réponse selon Foot Mercato. Il en serait de même pour le Sporting Lisbonne, son premier club professionnel.

Cristiano Ronaldo plus proche que jamais d’Al-Nassr ?