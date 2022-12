Transferts : Recalé par le PSG, Ronaldo voit le tapis rouge se dérouler pour son mercato

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo pourrait bien être contraint de s’engager en faveur d’Al-Nassr. Bien que sa volonté première semblait être de poursuivre sa carrière en Europe et notamment au PSG, les options ne sont pas légion et le club saoudien pousserait pour boucler sa venue.

À la mi-novembre, quelques jours avant le coup d’envoi du Mondial au Qatar, Cristiano Ronaldo livrait une interview explosive à Piers Morgan qui allait mettre un terme à l’Acte II de son feuilleton avec Manchester United, un peu plus de six mois avant l’expiration de son contrat. Et la sentence tomba le 22 novembre avec la publication de la rupture du contrat à l’amiable de Ronaldo. Depuis, l’international portugais se focalisait sur son parcours en Coupe du monde avec la Seleçao .

Le PSG a fermé la porte, Chelsea reste silencieux

Et maintenant ? Il a été question d’une volonté de Cristiano Ronaldo de rejoindre le PSG ou Chelsea d’après la Gazzetta dello Sport . Cependant, le président Nasser Al-Khelaïfi a clairement fait comprendre lors d’une interview pour Sky Sports qu’il ne fallait pas compter là-dessus. Et pour ce qui est de Chelsea, le flou règne concernant une éventuelle offensive.

Al-Nassr de plus en plus confiant, veut un accord incessamment sous peu