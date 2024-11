Mercato : Panique au PSG, son bourreau va lancer l'assaut !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Luis Campos aurait tapé dans l'oeil d'Arsenal. En effet, les Gunners voudraient remplacer Edu, qui vient de quitter son poste de directeur sportif, par le conseiller football parisien. Malheureusement pour le PSG, le club londonien compterait passer à l'action le plus tôt possible pour tenter de recruter Luis Campos.

Arrivé au PSG le 1er juillet 2022, Luis Campos a paraphé un bail de trois saisons. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le conseiller football rouge et bleu serait en discussion avec les hautes sphères parisiennes pour prolonger. Toutefois, les négociations n'avanceraient pas dans le bon sens pour le moment.

Campos a fixé une condition pour prolonger au PSG

Selon les informations de SPORT, l'avenir de Luis Campos serait de plus en plus incertain. En effet, le conseiller football du PSG ne semble pas être pressé d'accélérer les négociations avec sa direction. Comme l'a indiqué le média espagnol, Luis Campos exigerait d'avoir une augmentation dont les conditions sont similaires à celles de Luis Enrique. En fin de contrat le 30 juin, à l'instar de Luis Campos, le coach du PSG serait en passe de prolonger.

Campos : Arsenal va passer à l'action le plus tôt possible

Alarmé par la situation de Luis Campos, Arsenal serait à l'affût pour le recruter. A en croire SPORT, les Gunners voudraient boucler la signature du Portugais pour pallier le départ d'Edu. Le directeur sportif brésilien ayant démissionné au début du mois de novembre. D'après le média espagnol, Arsenal compterait profiter de l'incertitude autour de la prolongation de Luis Campos pour passer à l'action le plus tôt possible, mais pour le moment, les véritables négociations n'auraient pas commencé. En parallèle, les Gunners ont vu des intermédiaires leur soumettre deux autres noms pour l'après-Edu : Simon Rolfes (Bayer Leverkusen) et Roberto Olabe, qui devrait quitter la Real Sociedad cet été. Affaire à suivre...