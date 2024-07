Mercato : Osimhen, Kolo Muani… Le PSG a-t-il pris la bonne décision ?

La rédaction

Le 13 février dernier, Kylian Mbappé annonçait au cours d’un entretien avec le président Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne prolongerait pas son contrat au PSG. Depuis, le Paris Saint-Germain scrute le marché afin de préparer au mieux sa succession. Victor Osimhen fait beaucoup parler dans la presse, mais le10sport.com vous a assuré dimanche que le PSG n’avait entamé aucune discussion et compte poursuivre avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Est-ce le bon choix ? C’est notre sondage du jour !

Depuis le transfert de Matvey Safonov, portier russe de 25 ans qui est arrivé de Krasnodar dans l’optique de rebattre les cartes et la hiérarchie des gardiens du PSG comme l’entraîneur Luis Enrique l’aurait affirmé courant juin aux principaux concernés, le Paris Saint-Germain n’a pas bouclé la moindre signature. Et pour cause, la priorité de la direction du club de la capitale était de trouver un attaquant afin de combler le vide laissé par le meilleur buteur de l’histoire du club : Kylian Mbappé.

Les rumeurs autour d’Osimhen - PSG viennent de Naples. Selon nos informations, Paris ne mène aucune discussion pour l’attaquant



Sauf départ, le PSG fera confiance à Ramos et Kolo Muani — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 21, 2024

Le PSG ne veut pas d’Osimhen !

Il a longtemps été question du recrutement de Khvicha Kvaratskhelia pendant l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). Toutefois, la direction du Napoli et son entraîneur Antonio Conte se sont formellement opposés au transfert de l’international géorgien de 23 ans. De quoi pousser le PSG à se rabattre sur un dossier qui semblait avoir été mis de côté ces derniers temps : Victor Osimhen. La presse italienne et le journaliste Fabrizio Romano font d’ailleurs état d’une semaine décisive entre le PSG et le Napoli concernant de nouvelles discussions entre les deux parties afin de boucler le transfert du meilleur buteur de Serie A de la saison 2022/2023. Toutefois, le10sport.com vous a révélé en exclusivité le dimanche 21 juillet que le Paris Saint-Germain ne discute en aucun cas avec le Napoli ou le clan Osimhen au sujet d’un transfert. La cause ? Le PSG ne compte pas recruter d’avant-centre cet été.

Le PSG va repartir avec Ramos et Kolo Muani

En effet, le10sport.com vous a dévoilé dimanche que le comité de direction emmené par le conseiller football Luis Campos compte sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani au poste de numéro 9 pour la saison à venir. Aucune offre n’a été proposée aux dirigeants du PSG que ce soit pour Ramos ou Kolo Muani. À moins d’un départ, aucun attaquant axial ne déposera ses valises au Paris Saint-Germain d’ici la clôture du mercato estival le 30 juin prochain.