Mercato - OM : William Saliba s'enflamme pour son arrivée à Marseille !

11 octobre 2021

Alors qu’il a rejoint l’OM cet été dans le cadre d’un prêt, William Saliba ne cache pas sa joie après ses premières semaines au sein de l’écurie phocéenne.

Arrivé à l’été 2019 à Arsenal, William Saliba n’a toujours pas joué la moindre minute de jeu avec les Gunners et n’a de cesse d’enchainer les prêts depuis son transfert. Et après l’ASSE et l’OGC Nice, c’est désormais à l’Olympique de Marseille que le jeune défenseur français évolue. D’ailleurs, le staff de l’OM serait bluffé par les qualités qu’il voit chez lui, même s’il ferait bien de ne pas trop d’y habituer dans la mesure où Arsenal prévoirait de le rapatrier en fin de saison.

« J'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers »