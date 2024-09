Mercato - OM : Voilà pourquoi c’était impossible de recruter Rabiot !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Libre suite à son départ de la Juventus, Adrien Rabiot en aura mis du temps avant de retrouver un nouveau club. C’est désormais chose faite puisque l’international français s’est engagé avec l’OM. Un transfert qui en a surpris plus d’un puisque cela semblait tout simplement impossible pour le club phocéen de recruter Rabiot.

A 29 ans, Adrien Rabiot est de retour en Ligue 1. Alors qu’on a connu l’international français sous le maillot du PSG, club où il a été formé, voilà que l’ex-joueur de la Juventus a décidé de rejoindre le rival historique : l’OM. Libre, Rabiot va poursuivre sa carrière à Marseille. Un scénario qui n’était clairement pas attendu puisqu’on voyait davantage le milieu de terrain rejoindre un plus grand club européen.

Mercato - OM : Gros chèque pour la mère de Rabiot ! https://t.co/7TUx7jM0Dc pic.twitter.com/cSeS6XtbBR — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

« L’impossible a été réalisé »

Au cours des dernières semaines, Thibaud Vézirian avait expliqué que c’était impossible de voir Adrien Rabiot signer à l’OM. Et pour cause… Sur Twitch, le journaliste a confié : « A chaque que j’ai dit que c’était impossible de signer Rabiot c’était parce que lui même avait émis plusieurs critères envers les clubs qui s’intéressaient à lui cet été : jouer la Ligue des Champions et jouer la Coupe du monde des clubs. Ensuite, t’as son salaire. Donc impossible. Et également, le fait que l’OM criait sur tous les toits ne pas avoir les moyens. A partir de là, je précisais que sur le mercato tout peut arriver, c’est impossible mais… Et l’impossible a été réalisé ».

« Jusqu’au 30 août, on va être très clair, c’était impossible pour l’OM de faire Adrien Rabiot »

A propos de ce transfert initialement impossible d’Adrien Rabiot à l’OM, Thibaud Vézirian a ensuite ajouté : « J’ai eu beaucoup de questions cet été sur est-ce qu’on peut faire Rabiot. Jusqu’au 30 août, on va être très clair, c’était impossible pour l’OM de faire Adrien Rabiot. Déjà économiquement, il touchait entre 9 et 10M€ par saison à la Juve. Gros salaire, international français, titulaire à l’Euro.Avec plein de clubs en difficulté financière, il y a peu de clubs qui ont pu négocier longtemps avec le clan Rabiot, c’était très vite impossible à gérer financièrement ».