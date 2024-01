Mercato - OM : Voilà enfin le grand attaquant ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par l’OM qui a lâché 15M€ pour le faire venir de Norvège, Faris Moumbagna vient donc renforcer le secteur offensif de Gennaro Gattuso. Et le jeune attaquant camerounais, très enthousiaste à l’aube de ce nouveau challenge avec l’OM, annonce déjà du lourd aux supporters et se positionne comme le grand attaquant tant attendu.

Alors que l’avenir de Vitinha suscite encore de grandes interrogations, l’OM a décidé de renforcer son attaque cet hiver et a officialisé ces derniers jours la signature de Faris Moumbagna (23 ans). Arrivé du du FK Bodø/Glimt, en Norvège, l’international camerounais a coûté pas moins de 15M€ à l’OM. Et il se présente déjà comme un grand attaquant qui a tout pour s’imposer au Vélodrome…

Mercato - OM : Coup de froid pour le prochain coup de Gattuso https://t.co/j9ONNblEmM pic.twitter.com/WI5p7Uxs1o — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

« Je n’aurais jamais pensé signer à l’OM »

Dans des propos rapportés par RMC Sport , Moumbagna s’est confié sur ce transfert à l’OM : « C’est un peu le rêve. Jamais je n’aurais pensé signer à l’OM. Et aujourd’hui je suis joueur de l’OM et voilà. C’est juste le travail et il faut continuer de travailler. Partir en Norvège et maintenant me retrouver à l’OM c’est juste une satisfaction qu’il faut continuer de remplir. Après je sais qu’il y a beaucoup d’attente, de gros enjeux. Il va falloir beaucoup travailler », indique l’international camerounais.

« Je viens pour tout casser »