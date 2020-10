Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est refroidi pour Cuisance !

Publié le 8 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Ancien attaquant de l'OM, mais aussi ancien directeur sportif du Werder Brême et de Wolfsburg, Klaus Allofs s'est prononcé sur Michaël Cuisance et assure rien ne garantit sa réussite à Marseille.

« Je suis très content pour le groupe, pour l'équipe et pour Michaël. Cela fait plusieurs années que nous le ciblions. Il a de grandes qualités. Il a tout de suite mis sa patte dans les entraînements avec une force et une détermination extrêmes. Cuisance a une qualité technique en dehors de la normale. C'est un grand renfort pour nous, je lui souhaite la bienvenue ». Présent en conférence de presse, André Villas-Boas n'a pas manqué de s'enflammer pour Michaël Cuisance, arrivé sous la forme d'un prêt pendant que Bouna Sarr faisait le chemin inverse pour rejoindre le Bayern Munich. Toutefois, Klaus Allofs, ancien attaquant de l'OM, qui connaît bien le milieu de terrain français pour l'avoir suivi lorsqu'il était directeur sportif du Werder Brême et de Wolfsburg, calme un peu les esprits au sujet de Michaël Cuisance.

« Il lui faut progresser en termes de régularité»