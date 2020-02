Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas connait sa première recrue pour cet été !

Publié le 17 février 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que le mercato estival n’ouvrira pas tout de suite ses portes, du côté de l’OM, un renfort est déjà connu.

Ces derniers jours, la direction de l’OM a été mise sous pression, recevant notamment des messages de Dimitri Payet et André Villas-Boas expliquant qu’il ne fallait pas s’affaiblir durant l’été afin de bien figurer en Ligue des Champions, en cas de qualification. Cela tombe bien, l’OM peut déjà compter sur un renfort pour la saison prochaine.

« Il n’y a pas à laisser planer de doutes... »

Et du côté de l’OM, la première recrue de l’été sera Alvaro Gonzalez. Actuellement, l’Espagnol est prêté par Villarreal, qui a accepté d’inclure une option d’achat. Et celle-ci serait déjà levée. « Oui, l’option était automatique si je jouais cinq matches. Ce n’est pas officiel, mais il n’y a pas à laisser planer de doutes : je me sens très bien ici et le club veut que je reste », a confié Alvaro Gonzalez pour L’Equipe.