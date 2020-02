Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage rassurant sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 17 février 2020 à 3h30 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ Kylian Mbappé n'a toutefois aucun intérêt à quitter le PSG comme l'explique Maxwell, ambassadeur du club au Brésil.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui. Entre les rumeurs l'envoyant au Real Madrid et celles l'annonçant en discussions pour prolonger son bail au PSG, difficile d'y voir clair pour l'avenir du Champion du monde. Coordinateur sportif du PSG lorsque Kylian Mbappé a débarqué en 2017, Maxwell se montre toutefois assez rassurant pour le futur du Français.

Maxwell affiche sa confiance pour Mbappé