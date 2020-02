Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OM est passé à côté d’un joli coup…

Publié le 17 février 2020 à 3h15 par La rédaction

Très performant aujourd'hui avec Strasbourg, Mohamed Simakan aurait pourtant pu évoluer à l'OM. Mais en janvier 2015, le défenseur a décidé de partir. Un choix qu'il justifie.

Dans la série des joueurs de Ligue 1 que l'OM a ratés, Mohamed Simakan se révèle cette saison. Très intéressant avec Strasbourg, le défenseur aurait effectivement pu faire ses premiers pas en professionnel avec le club phocéen. Mais en janvier 2015, il a décidé de partir. Un choix que Mohamed Simakan explique.

Simakan justifie son départ