Mercato - PSG : Le successeur annoncé de Thiago Silva envoie un message inquiétant à Leonardo !

Publié le 17 février 2020 à 2h00 par A.M.

Suivi par le PSG en vue de la succession de Thiago Silva, Gabriel (22 ans) se verrait toutefois bien en Premier League ou... au Real Madrid.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le PSG surveille Gabriel (22 ans) dans le cas où Thiago Silva, dont le contrat prend fin en juin prochain, venait à partir. Toutefois, le défenseur du LOSC ne manque pas de sollicitations. Toujours selon nos informations, Everton et Arsenal sont également dans le coup, tandis que Marca révélait récemment l'intérêt du Real Madrid pour le jeune brésilien. Interrogé sur son avenir, Gabriel reconnait d'ailleurs une préférence pour la Premier League.

Gabriel se voit bien en Angleterre