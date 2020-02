Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola va jouer un mauvais tour à Leonardo !

Publié le 16 février 2020 à 22h15 par A.C.

Mino Raiola semble travailler étroitement avec la Juventus concernant un transfert de Paul Pogba.

En Angleterre, on a annoncé le Paris Saint-Germain comme l’un des possibles courtisans de Paul Pogba, en vue de l’été prochain. Si l’on s’en fie aux dernières indiscrétions sur le sujet, Leonardo et le PSG ne semblent toutefois pas vraiment en première ligne, puisque l’avenir du milieu de Manchester United devrait toutefois se décider entre le Real Madrid et la Juventus. L’ancien club de Pogba aurait d’ailleurs déjà débuté les négociations avec Mino Raiola, agent du joueur.

Raiola en mission… pour la Juventus