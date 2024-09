Mercato - OM : Une signature de rêve est annoncée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est la signature qui a choqué la plupart des observateurs. L’OM a effectivement sauté sur l’opportunité qui s’est présentée avec Adrien Rabiot pour obtenir sa signature libre. Un recrutement qui pourrait faire la différence selon Rio Mavuba qui voit l’OM être en mesure de jouer le titre cette saison avec l’ancien du PSG.

Alors qu'Adrien Rabiot était libre de tout contrat à la fin du mercato, l'OM a sauté sur l'occasion qui s'est présentée. L'ancien milieu de terrain du PSG a donc signé un contrat de deux saisons à Marseille et selon Rio Mavuba, cela offre d'autres perspectives au club phocéen.

«L’OM a le droit de rêver»

« L’OM a le droit de rêver, et, ils ont intérêt de rêver ! C’est l’Olympique de Marseille, un club qui veut gagner des titres depuis longtemps ! Ils sont derrière le PSG, et pourquoi pas le titiller ! », s’enflamme-t-il au micro de Free Ligue 1 avant de poursuivre.

«Avec Rabiot, ils peuvent se permettre de rêver»

« Ils sont là, ils tiennent le rythme, et vu ce qu’ils sont capables de faire à 10 contre 11 et, quand ils sont moins bien, ils peuvent se permettre de rêver. Ils seront beaucoup mieux en évitant les cartons rouges inutiles, et en étant de plus en plus performants ! Mais ils peuvent rêver, notamment avec l’arrivée de Rabiot, mais aussi le fait que les joueurs se connaîtront un peu plus entre eux ! », ajoute Rio Mavuba.