Mercato - OM : Une recrue de l’été déjà sur le départ ?

Hugo Chirossel

Après avoir enregistré l’arrivée de Jean Onana en provenance de Besiktas dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, l’OM veut maintenant s’attacher les services d’un latéral gauche. L’objectif étant de suppléer, voire concurrencer, Renan Lodi, seul spécialiste du poste. Encore faut-il que l’international brésilien soit encore à Marseille, puisqu’un club anglais est très intéressé par son profil.

Lundi dernier, l’OM a lancé son mercato hivernal en annonçant l’arrivée de Jean Onana. Ce dernier a été prêté avec option d’achat non obligatoire par Besiktas et les Olympiens devront dépenser 4,5M€ s’ils veulent le recruter définitivement. Désormais, c’est un latéral gauche qui est attendu par Gennaro Gattuso. L’entraîneur de l’OM ne peut compter que sur Renan Lodi à ce poste et aimerait donc avoir une seconde option, pour le faire souffler, voire le concurrencer.

Mercato - OM : Marseille prépare le transfert d’un joueur de Gattuso https://t.co/ldcgjn5XtX pic.twitter.com/FzTiMgzDiM — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Brentford très intéressé par Lodi

À moins que Renan Lodi ne parte lors de ce mercato hivernal. Cela fait seulement six mois que l’international auriverde (19 sélections) est à l’OM, qui a dépensé 13M€ l’été dernier pour le recruter en provenance de l’Atlético de Madrid. D'après les informations de Foot Mercato , Brentford est très intéressé à l’idée de s’attacher les services de Renan Lodi, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2028 à Marseille. Les Bees sont prêts à proposer un prêt avec obligation d’achat.

L’OM ne veut pas le vendre et cherche toujours une doublure