Mercato - OM : Gattuso réclame des transferts à Longoria

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et l'OM a déjà enregistré une première arrivée. Le Camerounais Jean Onana s'est engagé avec le club phocéen lundi et il vient renforcer un effectif décimé par la CAN qui suscite l'inquiétude de Gennaro Gattuso. A tel point qu'il a réclamé des recrues, mais également des départs à Pablo Longoria avant la rencontre de Coupe de France face à Thionville.

La saison de l'OM peut basculer durant ce mois de janvier. Le club phocéen est privé de sept de ses joueurs, retenus par leur sélection pour participer à la CAN. Gennaro Gattuso est très inquiet et pour lui il n'y a pas d'autres solutions que de recruter sans oublier de vendre pour éviter de se retrouver avec un effectif surchargé une fois la CAN terminée. Avant la rencontre face à Thionville, il a fait part de ses besoins.



Les demandes de Gattuso pour le mercato

« Je vais être honnête avec vous: aujourd'hui, nous avons numériquement besoin d'un milieu de terrain. Défenseur, attaquant... On peut gérer et changer les postes mais si on a un problème (blessure, suspension), on sera en difficulté numériquement. Il nous faudrait aussi une alternative à Renan Lodi (qui est seul au poste) et un milieu de terrain. Il faudra voir ce que le mercato offre. Après cinq ou six matchs, quand les joueurs reviendront de la CAN, nous aurons un effectif de 28 ou 29 joueurs. Si on ne fait aucune vente, on risque d'avoir cet effectif et je n'aime pas gérer autant de joueurs », a lâché Gennaro Gattuso en conférence de presse vendredi. Le coach de l'OM a une préférence pour un joueur qui connait la Ligue 1.

«On cherche quelqu'un qui est prêt à jouer dès qu'il arrive»