Mercato - OM : Une malédiction brisée cet été ?

Alexis Brunet

Après plusieurs semaines, l’OM aurait enfin trouvé son entraîneur pour la saison prochaine. Pablo Longoria se serait mis d’accord avec Roberto De Zerbi. Le président marseillais ne semble pas superstitieux, car la dernière fois qu’il avait fait confiance à un coach italien, c’était récemment avec Gennaro Gattuso et cela s’était très mal passé. Dernièrement, un autre compatriote de l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan avait eu beaucoup de mal en France, en la personne de Fabio Grosso.

Le mercato estival de l’OM est peut-être sur le point de se lancer définitivement. Pablo Longoria serait sur le point de nommer un nouveau coach à la tête du club phocéen. Après avoir longtemps exploré la piste menant à Sérgio Conceiçao, c’est finalement Roberto De Zerbi qui devrait être l’heureux élu. L’officialisation de l’arrivée de l’Italien à Marseille pourrait même se faire de façon imminente.

Gattuso s’est complètement raté à l’OM

Si Roberto De Zerbi rejoint l’OM, il demandera peut-être des conseils à Gennaro Gattuso. En effet, le nouveau coach de l’Hajduk Split est passé par Marseille la saison dernière, mais sans trop de réussite. Le champion du monde 2006 est resté de septembre 2023 à février 2024 au sein du club phocéen. Il était alors arrivé pour remplacer Marcelino, mais il n’a pas réussi à obtenir des résultats satisfaisants et il a par la suite laissé sa place à Jean-Louis Gasset. L’ancien milieu de terrain de l’AC Milan a eu le temps de disputer 24 matches à la tête de l’OM, pour neuf victoires, huit matches nuls et sept défaites. Mais Gennaro Gattuso n’est pas le seul entraîneur italien à avoir déçu en Ligue 1 récemment. La saison dernière, l’OL avait fait appel à Fabio Grosso pour remplacer Laurent Blanc. Là aussi, l’histoire s’était mal passée, puisque l’ancien défenseur ne sera resté que le temps de sept matches sur le banc lyonnais, pour une victoire, deux nuls et quatre défaites. On se rappelle également que l’ancien joueur de la Juventus avait été blessé au visage lors de l’attaque du bus des Gones lors du déplacement sur la pelouse de l’OM, le 29 octobre 2023.

De Zerbi - OM : Les coulisses d’un secret bien gardé https://t.co/m7JF2kExc2 pic.twitter.com/xvRwlwQUGo — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

Quelques « nouveaux » entraîneurs italiens se démarquent