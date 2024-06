Mercato : L’OM va boucler un transfert « impossible » ?

Alexis Brunet

Depuis ce jeudi, plusieurs sources affirment que Roberto De Zerbi devrait devenir le prochain entraîneur de l’OM. L’Italien a doublé Sergio Conceiçao, qui était annoncé dernièrement comme le grand favori pour le poste. Une arrivée qui a de quoi surprendre, puisque même Pablo Longoria considérait l’arrivée de l’ancien coach de Brighton à Marseille comme impossible.

Le mercato de l’OM est sur le point de s’accélérer. On ne parle pas encore de joueurs, mais bien d’un entraîneur. En effet, alors que le club phocéen est sans coach depuis le départ de Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria tiendrait enfin son successeur.

Roberto De Zerbi est le grand favori pour entraîner l’OM

Après Gennaro Gattuso, l’OM devrait de nouveau faire confiance à un entraîneur italien. Roberto De Zerbi serait le grand favori pour s’asseoir sur le banc olympien la saison prochaine. Un accord serait même déjà trouvé entre les différentes parties pour un contrat de trois ans.

De Zerbi : L’OM a retourné sa veste ! https://t.co/DuRhgn5PIj pic.twitter.com/xnpDkxNcFd — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Longoria considérait De Zerbi comme intouchable