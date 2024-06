Mercato : Séisme à l'OM, Longoria réalise un coup de génie ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que tout laissait penser que Sergio Conceiçao allait remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM, c'est finalement Roberto De Zerbi qui devrait débarquer à Marseille. Un sacré coup de tonnerre du côté du club phocéen qui va donc attirer un coach convoité par les plus grands clubs européens. Mais est-ce vraiment un coup de génie de la part de Pablo Longoria ?

En quête d'un nouveau coach pour remplacer Jean-Louis Gasset, l'OM n'a toujours pas officialisé le nom de celui qui sera assis sur son banc la saison prochaine. Et pourtant, les négociations semblaient être en excellente voie avec Sergio Conceiçao. Le technicien portugais a mis fin son contrat au FC Porto, plus rien ne le retenait donc au Portugal. Et pourtant, face aux tergiversations de l'ancien coach du FC Nantes, l'OM a décidé d'accélérer sur un autre dossier.

De Zerbi fonce vers l'OM !

Et c'est finalement Roberto De Zerbi qui devrait débarquer à l'OM ! Il s'agit d'un véritable coup de tonnerre puisque le technicien italien, toujours sous contrat avec Brighton, était annoncé du côté de Manchester United ou encore du Bayern Munich. Et c'est finalement vers le club phocéen que se dirige Roberto De Zerbi. Il ne resterait plus que quelques détails à régler, notamment à Brighton. Mais cette fois-ci, il ne devrait plus y avoir de rebondissements dans ce dossier.

Le choix idéal pour l'OM ?