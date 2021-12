Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un renfort surprenant attendu en 2022 ?

Publié le 11 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Cédé en prêt l’été dernier par l’OM au RC Strasbourg, Lucas Perrin reste néanmoins observé de près par Jorge Sampaoli qui envisage même de le réintégrer à son effectif la saison prochaine.

Parmi les peu d’éléments à avoir quitter l’OM lors du dernier mercato estival, Lucas Perrin a été invité à aller chercher davantage de temps de jeu au sein d’une autre écurie. Le défenseur central de 23 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec son club formateur, a donc rejoint le RC Strasbourg où il compte déjà 13 apparitions en Ligue 1 depuis le début de la saison. Et les performances encourageantes de Perrin sont observés de près à l’OM…

Sampaoli envisage de réintégrer Perrin