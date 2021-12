Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros problème du projet QSI enfin réglé ?

Publié le 11 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a trop tendance à laisser filer ses jeunes talents depuis le rachat du Qatar en 2011, Yohan Cabaye entend bien inverser cette tendance grâce à son rôle au sein du club.

Nommé par Leonardo cet été au poste de directeur technique de centre de formation du PSG, Yohan Cabaye a une mission très clair : permettre à un maximum de jeunes titis de pouvoir atteindre avec succès le rang de l’équipe première du club de la capitale, une passerelle qui a eu trop de mal à se faire ces dix dernières années. En effet, depuis le début du projet QSI, le PSG a vu s’exiler un nombre important de jeunes talents (Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Mike Maignan, Jonathan Ikoné, Tanguy Kouassi…), et Cabaye entend bien régler ce problème comme il l’a confié dans les colonnes du Parisien.

« Si on peut les faire grandir chez nous… »