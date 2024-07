Mercato - OM : Un joueur veut suivre De Zerbi

Alexis Brunet

Roberto De Zerbi sera l’entraîneur de l’OM la saison prochaine et normalement pour les trois prochaines années. L’Italien souhaite donc s’inscrire dans la durée. Ce n’était visiblement pas le cas pour Azzedine Ounahi, qui avait comme projet de quitter Marseille cet été. Mais le Marocain a finalement décidé de rester, enchanté à l’idée de pouvoir évoluer sous les ordres de l’ancien coach de Brighton.

Depuis quelques jours, l’OM a repris l’entraînement. Cela ne s’est pas fait sous les ordres de Jean-Louis Gasset, mais de Roberto De Zerbi. En effet, le Français a quitté son poste à l’issue de la saison dernière et Pablo Longoria a donc nommé l’Italien pour le remplacer. Le président marseillais a réalisé un sacré coup, puisque l’ancien coach de Brighton était pisté par plusieurs formations de renom.

L’OM avance bien sur le mercato

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM va très fortement changer de visage. De nombreux départs et arrivées sont à prévoir. Le club phocéen a d’ailleurs, pour le moment, déjà accueilli deux recrues. Ismaël Koné et Lilian Brassier se sont engagés avec Marseille. Pour le premier, il s’agit d’un transfert sec, alors que le second est prêté, mais avec une option d’achat obligatoire. Dans le sens des départs, Vitinha, Iliman Ndiaye et Pape Gueye ont déjà quitté l’OM. Le Portugais a été vendu contre 16M€ au Genoa, alors que l’attaquant sénégalais a lui rejoint Everton pour 18,5M€. Pour l’ancien milieu de terrain du Havre, la donne est différente, car il a quitté Marseille en fin de contrat.

Ounahi veut évoluer sous les ordres de De Zerbi

En revanche, Azzedine Ounahi ne devrait pas quitter l’OM cet été. En effet, selon les informations du journaliste marocain Hakim Zhouri, le milieu de terrain qui voulait initialement changer d’air cet été aurait finalement changé d’avis. L’ancien Angevin souhaite évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Reste à voir si l’entraîneur italien compte sur le Marocain.