Mercato - OM : Un joueur de Sampaoli fait ses adieux !

Publié le 9 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

De nouveau prêté par l’OM en Italie, Kevin Strootman pourrait ne jamais revenir au sein du projet McCourt. Et le milieu de terrain néerlandais semble d’ailleurs avoir fait ses adieux…

Largement pointé du doigt pour ses performances depuis son arrivée à l’OM en 2018, d’autant qu’il avait coûté pas moins de 25M€ et qu’il perçoit un salaire mensuel de 500 000€, Kevin Strootman n’entre absolument pas dans les plans de Jorge Sampaoli. C’est pourquoi il a été prêté du côté de Cagliari, qui dispose d’ailleurs d’une autre année de prêt en option alors que le contrat de Strootman à l’OM court jusqu’en juin 2023. En clair, il ne devrait plus jamais revenir au sein du club phocéen, et il a d’ailleurs fait ses adieux à l’OM via un post Instagram.

« J’ai fait tout mon possible… »